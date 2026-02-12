Jeder Kanton regelt die Details für sich. Doch als Leitlinie gilt: Alle Aufwendungen, die den Zustand der Liegenschaft erhalten und in regelmässigen Abständen immer wieder anfallen, kann man abziehen. Dazu gehören gleichwertige Ersatzanschaffungen für ausgediente Bestandteile (wie etwa Fenster, Waschmaschinen, Heizung), aber auch Reparaturen, Renovationen sowie der Unterhalt des Gartens.



Wertvermehrende Massnahmen, die die Liegenschaft in einen besseren Zustand versetzen oder deren regelmässige Betriebskosten senken, sind hingegen nicht abzugsfähig. Wertvermehrend sind zum Beispiel An- oder Umbauten, Erschliessungen und Luxusausstattungen.