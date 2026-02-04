Fall 1: Die provisorische Rechnung ist zu hoch

Die provisorische Rechnung für die Staats- und Gemeindesteuern kommt meist bereits, bevor man die Steuererklärung ausgefüllt hat. Sie basiert deshalb in der Regel auf der Steuereinschätzung des Vorjahres. Wer kann, soll die provisorischen Raten bezahlen. Sonst kommt alles auf einen Schlag, und das macht es auch nicht einfacher. Happige Verzugszinsen kommen je nachdem noch obendrauf.