Zu viel zum Lesen? Lassen Sie sich von unserem Chatbot (unten rechts) steuerrechtlich beraten.



Das Ausfüllen der Steuererklärung ist eine lästige Pflicht. Doch einige machen sich einen Sport daraus, jede Möglichkeit zu prüfen: Gibts nicht irgendeinen Grund, warum ich den Abzug machen darf?



Gut so. Denn das Steueramt ist zwar grundsätzlich verpflichtet, von sich aus einige Abzüge zu gewähren, sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind, selbst wenn man sie vergisst. Etwa den Kinderabzug, wenn das Steueramt weiss, dass man minderjährige Kinder hat. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass das klappt. Umso wichtiger, dass sich jede und jeder selbst fragt: Bin ich zu diesem Steuerabzug berechtigt?