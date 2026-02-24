Zehn Dörfer und Weiler, knapp 500 Einwohnerinnen und Einwohner, verteilt übers ganze Tal von Disentis bis hinauf zum Lukmanierpass: Nirgendwo in der Schweiz ist das Leben so günstig wie in Medel (Lucmagn), der Kleingemeinde in der oberen Surselva im Kanton Graubünden. Eine Mittelstandsfamilie gibt hier gut 3000 Franken für Miete, Steuern und Krankenkassenprämie im Monat aus, zeigt eine Auswertung des Beobachters. Zum Vergleich: In der Waadtländer Gemeinde Commugny am Genfersee zahlt die gleiche Familie rund 7000 Franken.