Der Lift befindet sich in einem Neubau in Weinfelden TG. Ruth Gasser* (Name geändert) ist 32 damals, Mutter von drei Mädchen, verheiratet. Sie war in der Migros und will zum Auto. «Es geht schon», beruhigt sie besorgte Gesichter. Jaja, sie komme nach Hause. Dort legt sie das Bein in die Höhe. Wartet, bis es besser wird – vergebens.