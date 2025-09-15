Der Zahnarzt ist zu teuer, die wöchentlichen Massagen gegen die Kreuzschmerzen sprengen das Budget. Wenn noch weitere Leiden hinzukommen, für deren Behandlung die Grundversicherung nichts zahlt, kann eine Zusatzversicherung helfen. Doch eine solche ist nicht immer sinnvoll. Hier das Beobachter-Ranking.
🟢 Sinnvoll: Zahnversicherung für Kinder
Neugeborene haben noch keine Beisserchen. Die Eltern sollten aber trotzdem schon vor oder bald nach der Geburt an eine Zahnversicherung denken.
Partnerinhalte