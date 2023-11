«In Ihrer Wohnung brennt es.» Den Satz will niemand hören. Besonders dann nicht, wenn man keine Hausratversicherung hat. Stefan Wieser bekam am 17. Juni 2021 vom Hauswart einen Anruf, in dem der Satz fiel. «Das Datum vergesse ich nie mehr», sagt er.



Zehn Minuten nach dem Telefonanruf steht er vor seiner Wohnung in St. Gallen, die Feuerwehr hat den Brand bereits gelöscht. Was bleibt, ist ein Schaden von rund 100’000 Franken. Die ganze Wohnung ist mit Russ überzogen und unbewohnbar. Möbel müssen komplett ersetzt werden.