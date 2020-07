Früher an diesem Mittwoch im März – um 11.03 Uhr – war auf seinem Handy die Nachricht eingetroffen, auf die er so lange gewartet hatte. Das Bundesgericht hatte entschieden, dass der 61-Jährige Anspruch auf eine Invalidenrente der Unfallversicherung hat. Vor 18 Jahren war er dafür in den Ring gestiegen gegen den Versicherungskonzern Allianz Suisse, der sich mit allen Kniffs dagegen wehrte, zahlen zu müssen.