Als es schon schlimm war, kam es noch schlimmer – mit diesen Worten beginnt Lorenz Stauffacher seine Geschichte zu erzählen. Der Beobachter trifft ihn in seiner Wohnung, drei Zimmer mit herrlichem Blick auf den Vierwaldstättersee, auf dem die Sonne glitzert.
An fast jeder Wand ein Gestell oder Buffet. Spartanisches Metall oder schweres Nussbaumholz mit Intarsien. Darauf: bunte Glaskugeln, bronzene Buddhas, Figürchen, Schirmständer voller Gehstöcke mit runden oder zu Schnäbeln gebogenen Knäufen, bunte Heilige, die leer gen Himmel blicken. Und Uhren, die nicht einfach Uhren sind, sondern Kamin-, Cheminée-, Atmos- und französische Reiseuhren.
Partnerinhalte