Klappt die Verbindung zum Internet nicht, streikt auch Twint. Häufig passiert das im Zug, im Supermarkt, bei Bergbahnen. Im Zugrestaurant der SBB will kürzlich eine Beobachter-Leserin ihre Getränkebestellung mit Twint bezahlen. Es klappt nicht, die Verbindung ist offenbar schlecht. Die Zahlung kann nicht ausgelöst werden. Zur Kundin sagt die Bedienung im Speisewagen, solche Fehlbeträge würden von ihrem Lohn abgezogen.