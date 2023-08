Lange wurde darüber gerätselt, was mit dem Schweizer Geschäft der Credit Suisse passieren würde Bankenkrise CS-Schock: Wie geht es weiter? . Festlegen wollte sich die UBS bislang nicht, auch wenn mehr als deutlich war, dass UBS-Chef Sergio Ermotti kein Interesse an einem Überleben von CS-Resten hatte. Nun ist klar: Die Schweizer Einheit der CS wird «vollständig» in die UBS integriert. Was heisst das für die Kundinnen und Kunden der beiden Banken? Hier klären wir die wichtigsten Fragen: