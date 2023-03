Soll ich jetzt UBS-Aktien kaufen?

Wenn Sie überzeugt sind, dass der Kurs der UBS-Aktie steigen wird, dann ja. Aber angesichts der Unsicherheiten müssen Sie in nächster Zeit mit grösseren Kursschwankungen rechnen. Wenn Sie das Geld in absehbarer Zeit benötigen, lassen Sie besser die Finger davon. Zudem: Es ist sicherer, in den Gesamtmarkt zu investieren, als in Einzeltitel. Die kostengünstigste Art, das zu tun, sind sogenannte Exchange Traded Funds, kurz ETF. Sie bieten eine breite Diversifikation bei relativ tiefen Kosten.