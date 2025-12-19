Willensvollstrecker amten in einem heiklen Bereich: Sie sorgen dafür, dass der Nachlass einer verstorbenen Person nach deren Willen verwaltet und geteilt wird. Sie können auf alle Konten zugreifen, erstellen ein Erbschaftsinventar, begleichen Rechnungen – und halten Erben darüber auf dem Laufenden.

Erblasser wählen dafür zu Lebzeiten Menschen, denen sie vertrauen. In Frage kommen alle, die volljährig und urteilsfähig sind – auch ein Mann wie Markus Roos.

Partnerinhalte
 
 
 
 