485 Millionen Franken hat der Bund bisher für Impfstoffe ausgegeben.

Beschafft wurden rund 25 Millionen Dosen. Wie viel die Hersteller für die Impfstoffe verlangt haben, ist nach wie vor nicht bekannt.

Die fehlende Transparenz der Impfstoffhersteller ruft weltweit Widerstand hervor. Die EU-Kommission muss sich nach einer Anfrage von 30 EU-Parlamentariern bis Anfang Mai zur Frage äussern, warum die Verträge geheim gehalten werden.

In jüngster Vergangenheit sind immer mehr Details zu den Preisen und zur Vorgehensweise der Hersteller durchgesickert. Die US-Bürgervereinigung Public Citizen erhielt Zugang zu Verträgen mit Pfizer. Die Papiere ermöglichen laut der Vereinigung «einen seltenen Einblick in die Macht, die ein Pharmakonzern erlangt hat, um Regierungen zum Schweigen zu bringen, das Angebot zu drosseln, Risiken zu verlagern und die Gewinne in der schlimmsten Krise der öffentlichen Gesundheit seit einem Jahrhundert zu maximieren».