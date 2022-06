Die geheimen Trips

Pfadi war diese Parallelwelt. In der Schule musste ich – ein lebendiges Kind – etwas exponiert ganz vorne am Extrapult sitzen, in der Pfadi war ich mittendrin. Pfadi, das waren Wald, Würste, die Welt ohne Erwachsene. Das Beste waren die Zeltlager im Sommer. Unterengadin, Oberwallis, Bleniotal, Klöntal (13 Tage Regen), Thunersee, Puschlav, ich lernte die Schweiz kennen. Das Ultimative aber waren die Fähnlitage gegen Ende der ersten Woche. Wir Zeltgenossen mussten zwei Tage fern des Lagerplatzes selber organisieren. Wobei: Organisieren ist etwas hoch gegriffen. Das ging so: Rucksack packen, Daumen raus, per Autostopp möglichst weit kommen. Man lernte so: Zwei Tage ohne Geld und trotzdem mit vollem Magen – geht. Irgendwo übernachten – geht. Mit Tempo 120 über einen Bergpass brettern – geht. Sich in handylosen Zeiten treffen, wenn man nicht weiss, wie weit man kommt – ging meist. Was in diesen zwei Tagen passierte, war Geheimsache. Untereinander prahlten wir, zu Hause erfuhren sie nichts. Schwüre galten damals für immer. Deshalb hier keine Details. Nur so viel: quasi grosse Freiheit.

Martin Vetterli