Aufgezeichnet von Jasmine Helbling:



Ich habe Geschichten auf Lager, da stehen den Leuten die Haare zu Berge. «Der Alex, der hat sieben Leben», sagen sie. Und es stimmt! Immer wieder klopft der Tod an die Tür, aber herein kommt der mir nicht.



Im letzten Juni wars wieder so weit – da bin ich auf die Schnauze gefallen. In einer Lagerhalle war das. Ich rede mit der Nachbarin, übersehe ein Palett, bleibe hängen, wumms. Als alter Handballer hab ich mich abgerollt, wehgetan hats trotzdem. Man kennts ja vom Sport: Verletzungen, Verstauchungen, Voltaren.