Aufgezeichnet von Thomas Schlittler:



Ich bin in Thüringen aufgewachsen und habe eine Lehre als Koch gemacht. Mit einem solchen Handwerk lässt sich in Ostdeutschland leider kaum noch Geld verdienen. Vor zwölf Jahren habe ich mich deshalb nach einer Alternative umgeschaut und bin zusammen mit einem Kumpel in die Kraftwerksreinigung reingerutscht.



Schnell wurde mir klar, dass ich mich vertieft mit der Materie auseinandersetzen muss, wenn ich in dieser Branche vorwärtskommen will. Ich machte Ausbildung um Ausbildung, beschäftigte mich mit den Eigenschaften gefährlicher Stoffe genauso wie mit Verfahren und Techniken der Dekontamination. Heute bin ich Fachkraft für die Dekontamination kerntechnischer Anlagen.