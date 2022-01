Längerfristig kommt die Schweiz nicht darum herum, die Stromproduktion auszubauen, wenn sie die AKW abstellen will. Aber auf kurze Sicht scheint die Angst übertrieben. Dass die Nachbarländer die Schweiz hängen lassen, bezweifelt Rohrer. Das Stromnetz sei so stark vernetzt, dass die Folgen eines Mangels in der Schweiz auch sie treffen würden. Das sei nicht in ihrem Interesse. Zudem: Wenn man den Stromverbrauch drosseln und die vielen Elektroheizungen ersetzen würde, liessen sich zwei Terawattstunden sparen – so viel, wie alle Schweizer AKW in einem Monat produzieren.