Dorli Menn glaubt, dass ihre Mutter nachkommen würde. In einem anderen Auto. Das hat ihr die Polizei so gesagt. Also blickt sie, sieben Jahre alt, wieder und wieder nach hinten, durchs Rückfenster des Wagens, der sie und ihre drei kleineren Brüder in Bretzwil BL abgeholt hat. Der Jüngste ist sechs Monate alt. «Wo bleibt Mama?», fragt Dorli Menn die fremde Frau neben sich noch einmal. «Die kommt schon noch», antwortet diese. Doch auf dem langen Weg zurück ins Averstal hält sie vergeblich Ausschau nach dem anderen Auto.