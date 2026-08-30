Als sie 87 und 89 Jahre alt sind, geht es nicht mehr. Vorher hatten die Eltern von Elmar Moser noch alleine in ihrem Haus im Solothurnischen gelebt. «Doch irgendwann war mein Vater gefühlt einmal pro Woche im Spital, weil er sich nicht gut fühlte oder dachte, einen Herzinfarkt zu haben», erzählt der Sohn dem Beobachter.
Die beiden ziehen in ein Altersheim in der Nähe. Doch das Zimmer ist klein und eng: ein Bett, zwei Nachttischchen, zwei Stühle. Kein Balkon. WC und Duschen auf dem Gang. Das Paar fühlt sich nicht so richtig wohl. Trotzdem lässt sich der Preis sehen: 12’000 Franken pro Monat.
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