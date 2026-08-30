Als sie 87 und 89 Jahre alt sind, geht es nicht mehr. Vorher hatten die Eltern von Elmar Moser noch alleine in ihrem Haus im Solothurnischen gelebt. «Doch irgendwann war mein Vater gefühlt einmal pro Woche im Spital, weil er sich nicht gut fühlte oder dachte, einen Herzinfarkt zu haben», erzählt der Sohn dem Beobachter.