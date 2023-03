Es macht mir nichts aus, im Mittelpunkt zu stehen. Deshalb habe ich auch nicht vor, an der ersten Behindertensession der Schweiz, die am 24. März im Bundeshaus stattfindet, nur still dazusitzen. Wenn jemand etwas sagt, was mir nicht gefällt, werde ich aufstehen und meine Sicht der Dinge darlegen.



Meine Botschaft ist klar: Wir Menschen mit Behinderungen Menschen mit Behinderungen wollen nicht mehr abseits leben Gleiche Rechte – unbedingt und in allen Lebenslagen sind vielleicht nicht genau gleich wie die meisten anderen – aber wir wollen gleich behandelt werden und die gleichen Rechte haben. Das ist heute in vielen Lebensbereichen nicht der Fall. Das habe ich selber erlebt, als ich volljährig geworden bin.