Welche Rolle spielte der Fussball in Ihrer Kindheit?

Ich bin in Winterthur in einer Blocksiedlung aufgewachsen. Auf der Wiese in der Mitte, dem Hof, spielten wir jeden Tag. Und am Wochenende gingen wir auf die Schützenwiese zum FC Winterthur. Wie alle. Winterthur war damals eine reine Arbeiterstadt. Kulturell war wenig los, um elf Uhr gingen die Beizen zu, damit die Arbeiter am Morgen fit sind. Es gab nur Fussball. Und der FCW spielte damals, in den Sechzigern und Siebzigern, in der Nationalliga A, erreichte sogar den Cupfinal. Wir Jungen hockten uns vor die Bande, direkt hinter das Tor. Und in der Halbzeit wechselten wir die Seite, so sahen wir alle Winti-Tore hautnah.