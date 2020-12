Eine weitere medizinische Erfahrung verarbeitet Dürrenmatt in «Der Verdacht», wie er in seinem Brief selbstironisch schreibt: «Materialien zu meiner Geschichte konnte ich vorige Woche an eigenem Leibe studieren, da ich nun, mit sechs Eissen am Hintern selber auf dem Schragen eines Chirurgen lag, wahrscheinlich schrieb diese Tortur die göttliche Weltregierung extra zu diesem Zweck vor.» Eissen sind Furunkel.