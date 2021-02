Dass sie ins Hotel oder in die Gastronomie will, wusste sie bereits als Kind. Ihr Vater arbeitet fürs Theater und nahm sie manchmal mit zu den Vorstellungen. Eine fand im Grandhotel Victoria-Jungfrau in Interlaken statt. Sie durfte die Darsteller durch die Küche in den Saal schleusen. So sah sie hinter die Kulissen einer Welt, die sie nicht mehr losliess. «Es heisst, die grössten Partys finden in den Küchen statt», sagt Fee Blass.