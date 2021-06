Die Pandemie hat mehr Leute in solche Not gebracht Obdachlose in Corona-Zeiten «Noch einsamer als sonst» . «Lebensentwürfe, die vorher schon auf wackligen Beinen standen, gehen plötzlich nicht mehr auf», sagt Christoph Zingg, Leiter des Sozialwerks Pfarrer Sieber in Zürich. «Wir rechnen mit einer klaren Zunahme von Armutsbetroffenen – spätestens in ein bis zwei Jahren, wenn sie die staatlichen Leistungen ausgeschöpft haben», sagt Manuela Jeker vom Verein für Gassenarbeit Schwarzer Peter in Basel.