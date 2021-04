Aber noch immer gibt es in der katholischen Kirche Instanzen, die die Situation anders beurteilen.

Bestimmt gibt es das. In manchen Ländern ist es leider immer noch der Fall. Ich bin stolz auf die Kirche in der Schweiz. Wir haben von Anfang an neben den sexuellen Übergriffen bei Minderjährigen auch die Übergriffe bei Erwachsenen thematisiert. Auch gegenüber Erwachsenen in einem seelsorglichen Verhältnis finden Übergriffe statt. Dazu noch: Man spricht immer von Verfehlungen von Klerikern. Aber in der katholischen Kirche der Schweiz sind nicht nur Kleriker in der Seelsorge tätig. Es geht um alle, die im kirchlichen Umfeld tätig sind – ob Priester, Organistin, Lehrer usw. Das unterscheidet die Richtlinien der Schweizer Bischofskonferenz von den Richtlinien in anderen Ländern.