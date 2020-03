Dabei ist das Virus selber gerade so gefährlich, dass es zwar nie gekannte Notmassnahmen erfordert, uns aber glücklicherweise nicht so tödlich bedroht wie beispielsweise Ebola. Dass ausgerechnet ein so kleiner Erreger unserem Wachstumshunger Kreislaufwirtschaft So soll der Abfallberg verschwinden buchstäblich Grenzen setzt und uns Verhaltensänderungen abverlangt, vor denen Politik und Staaten seit Jahren zurückschrecken, wirkt wie eine Ironie des Schicksals.