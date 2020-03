Neben vielen privaten Facebook- und Whatsapp-Gruppen, in denen Menschen Hilfsangebote machen und annehmen, gibt es die Plattform hilf-jetzt.ch, die «Gern gscheh»-Aktionen in Basel und Zürich und die «Five Up»-App vom Schweizerischen Roten Kreuz. Ausserdem können Sie in Ihrer Nachbarschaft oder in Ihrem Wohnblock einen Zettel aufhängen, um Menschen zu erreichen, die keinen Internetzugang haben.