Zürich, Kreis 4. Tobias Kaufmann öffnet die Tür. Der Lastenlift bringt uns einen Stock tiefer. Untertägig: warmes Licht, ein ellenlanger Gang, von dem rechts und links grellgrüne Türen abgehen. Über 100 sind es insgesamt. Vor Nr. 72 bleibt Kaufmann stehen. Diese Tür ist der Grund, weshalb wir gekommen sind. Oder besser gesagt: das, was sich dahinter verbirgt.
Tobias Kaufmann trägt Dreitagebart, Glatze und Faserpelz. Sportlich sieht er aus, und wenn er erzählt, dann lebhaft und begeistert. Kaufmann ist CEO von PlaceB. Die Firma vermietet Lagerräume, sogenannte Selfstorages. An 57 Standorten in der ganzen Schweiz.
Partnerinhalte