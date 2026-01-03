Zürich, Kreis 4. Tobias Kaufmann öffnet die Tür. Der Lastenlift bringt uns einen Stock tiefer. Untertägig: warmes Licht, ein ellenlanger Gang, von dem rechts und links grellgrüne Türen abgehen. Über 100 sind es insgesamt. Vor Nr. 72 bleibt Kaufmann stehen. Diese Tür ist der Grund, weshalb wir gekommen sind. Oder besser gesagt: das, was sich dahinter verbirgt.