Der Auftrag für die Neugestaltung ging an das Büro für Gebrauchsgrafik Bodara. Tobias Peier und Dominique Schmitz präsentierten im Sommer die ersten Entwürfe. Wie frische Wäsche an der Leine hingen die neu gestalteten Seiten an den Bilderschienen in ihrem Büro. Nach weiteren Monaten mit Absteppen, Bügelvlies, Bund und Bündchen, Doppelnaht und Abnähern war das neue Beobachter-Kleid fertig. Die wichtigsten Neuerungen sind hier beschrieben.