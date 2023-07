Ob Babyboomer oder Generation Z: Wir merken, dass uns solche Begriffe in Schubladen stecken, in die wir irgendwie nicht passen. Ist es denn überhaupt sinnvoll, Menschen in Generationen einzuteilen? Bringt es etwas fürs Zusammenleben? Experte François Höpflinger macht klar: durchaus.



François Höpflinger, können Sie in einem Satz sagen, was eine Generation ist?

Das geht nicht, weil es verschiedene Konzepte gibt. In der Wissenschaft untersuchen wir vor allem familiäre Beziehungen. Da sind Kinder, Eltern, Grosseltern und Urgrosseltern jeweils unterschiedliche Generationen. Die Zuordnung der Generationen ist klar.



In Medien und Politik fallen eher Begriffe wie «Babyboomer» oder «Gen Z».

Das fällt unter den gesellschaftlichen Generationenbegriff. Damit werden Menschen beschrieben, die in einer bestimmten historischen Epoche geboren und aufgewachsen sind. Ich wurde 1948 geboren, gehöre also der Generation der Babyboomer an. Das ist die Generation, die als Wohlstandsgeneration gesehen wird – und den demografischen Alterungsprozess auslöst. Das Problem ist, dass die einzelnen Labels sehr ungenau sind. Eigenarten einzelner kultureller oder sozialer Milieus werden häufig auf ganze Bevölkerungsgruppen übertragen. In der Wissenschaft finden sie darum zu Recht kaum noch Verwendung.