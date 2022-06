Sascha Greuter ist zehn, da erscheint ihm der Gitarrengott. In einer Ex-Libris-Filiale, zwischen den Buchstaben G und I. Jimi Hendrix. «Live at Winterland». Auf dem Cover scheint Hendrix in Trance – den Kopf zurückgeworfen, die Augen geschlossen, den Mund geöffnet. Die E-Gitarre in goldenem Licht, die Hände fliegen über die Saiten. Bam! Sascha will, ja muss die CD haben. Und weil er schon damals überzeugend ist, zücken die Eltern das Portemonnaie.



Später packt auch ihn die Trance. Im CD-Player: «Hey Joe». Der erste Song, den Hendrix als Single herausbrachte. Der letzte, den er 1969 am legendären Woodstock-Festival spielte. Ein eifersüchtiger Mann erschiesst seine Frau. Kein Stoff fürs Kinderzimmer. Sascha hat aber nur Ohren fürs Intro. 100 Sekunden Gitarren-Ekstase; play, repeat, play, repeat. Bis die Wände vibrieren und der Bub beschliesst: Das will ich auch können.