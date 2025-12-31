Google liefert zu «Dry January» 28’400’000 Ergebnisse, und im Bekanntenkreis war gefühlt jede und jeder Zweite einen Monat lang alkoholfrei, mit einem säuerlichen Lächeln auf den spröden Lippen, «weisst du, ich trink grad nicht». Man konnte den Eindruck gewinnen, dieser Januar sei der trockenste seit Beginn der Aufzeichnungen.