Mindestens 300 Zwangsarbeiterinnen

In den Werkmitteilungen stellte die Firma Bührle die Spinnerei in Dietfurt als «Musterbetrieb» dar. Sie sei eines der «bedeutendsten Unternehmen der Textilindustrie» der Schweiz. Die Bührle-Spinnerei stellte Schwestern aus dem Kloster Ingenbohl SZ an, die das Heim bis 1968 führten. Die Nonnen rekrutierten selber die Mädchen bei den Fürsorgebehörden oder Jugendanwaltschaften, wenn die Fabrik mehr Arbeiterinnen an den Spinnmaschinen benötigte. Der Beobachter schätzt, dass mindestens 300 Zwangsarbeiterinnen im Bührle-Heim untergebracht worden sind. Darunter waren etliche Stadtzürcherinnen, wie Akten belegen.