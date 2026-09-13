In 14 Kantonen hat er bereits Petitionen eingereicht und fordert, dass sie die wissenschaftlichen Grundlagen für die Fuchsjagd überprüfen. Kantone und Jagdverbände betonen gerne, dass der Fuchs keine natürlichen Feinde habe, weshalb die Jagd nötig sei, etwa zur Seuchenkontrolle oder zum Schutz von bedrohten Bodenbrütern. Das zeigt sich auch in den Antworten, die Wolf auf seine Petitionen erhält.