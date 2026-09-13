Über sich selbst spricht er mit dem Beobachter ungern, persönlichen Fragen weicht er aus. Doch sobald das Gespräch auf sein Herzensthema kommt, taut der Luzerner Jurist auf: Pascal Wolf, 31 Jahre alt, stellt sich gegen eine jahrhundertealte Tradition. Es geht um das Schicksal der Schweizer Füchse – und für ihn um Gerechtigkeit.
In 14 Kantonen hat er bereits Petitionen eingereicht und fordert, dass sie die wissenschaftlichen Grundlagen für die Fuchsjagd überprüfen. Kantone und Jagdverbände betonen gerne, dass der Fuchs keine natürlichen Feinde habe, weshalb die Jagd nötig sei, etwa zur Seuchenkontrolle oder zum Schutz von bedrohten Bodenbrütern. Das zeigt sich auch in den Antworten, die Wolf auf seine Petitionen erhält.
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