Es gab schon viele Hochs und Tiefs im Leben von Reto Brunner. Der Vierzigjährige lebt mit einer bipolaren Störung – mal hat er allein gewohnt, dann in einer Klinik und in einer betreuten Wohnform. Seit gut eineinhalb Jahren ist er nun auf dem Bauernhof der Familie Reber in Buchen bei Thun zu Hause.