Die Pfadi zieht wie anno dazumal. Die Mitgliederzahlen sind so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Im Juli und August findet im Oberwallis das Bundeslager statt, Höhepunkt jedes Pfadi-Lebens. Es gibt ihn nur alle 14 Jahre. Was finden Kinder und Jugendliche in der Pfadi? Was soll die Uniform? Was hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert?



Melanie Widmer alias Mitis war acht, als eine Freundin sie zum ersten Mal in die Pfadi mitnahm. Heute organisiert sie als Rover (so heissen erwachsene Pfadis) das Bundeslager mit.





Beobachter: Melanie Widmer, was ist die Pfadi in fünf Wörtern?

Melanie Widmer: Erlebnis, Freundschaft, Lebenserfahrung, Spass, dreckige Schuhe. Das waren jetzt sechs Wörter. (lacht)





In der Pfadi heissen Sie Mitis. Warum braucht es einen Pfadi-Namen?

In der Pfadi soll man eine andere Person sein dürfen als daheim oder in der Schule. «Mitis» ist Lateinisch für sanft und mild, so war ich als kleines Wölfli (erste Pfadistufe). In der Pfadi habe ich aber auch gelernt, mal wild und frech zu sein.