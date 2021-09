Brigitte Leeners, viele wollen Kinder, aber es klappt nicht. Wie sieht heute die Fortpflanzungsmedizin aus?

In letzter Zeit sind entscheidende Entwicklungsschritte passiert. Etwa das Social Freezing, das vorsorgliche Einfrieren von Eizellen, das Frauen eine Schwangerschaft in höherem Alter ermöglicht. Und die Frage, was Elternschaft heisst, wird heute neu gestellt. Woran macht man sie fest? Sind es die Gene? Oder ist es die Begleitung eines Kindes? Es ist an der Zeit, darauf Antworten zu finden.