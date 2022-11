Zum Glück ist hier etwas los. Unter dem Vordach einer Modeboutique sind Einkaufswägeli parkiert, alle randvoll mit Päckli beladen und mit Lametta, Sternen und Schleifen geschmückt. Es ist der Verein Njira, der hier Gassenweihnacht feiert und Geschenke an Bedürftige Was wir Armen zugestehen – und was nicht Wo fängt Luxus an? verteilt.