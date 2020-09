Ariane Stocklin: Polizeiautos, abgesperrtes Haus, Polizisten in weissen Schutzanzügen, Masken, Sicherheitsbrillen – Karl und ich waren am Sonntagabend, 30. August, mit unserem Mahlzeiten-­Wägeli an der Langstrasse unterwegs, als wir die Szene vor der Lugano-Bar sahen. Der kantonsärztliche Dienst hatte angeordnet, dass die 48 Prostituierten in den Wohnungen über der Bar in Quarantäne müssen, weil eine positiv auf Corona getestet worden war. Der Einsatz war schon einige Stunden im Gange. Alles war in Aufruhr.