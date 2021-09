In manchen Blättern lese ich so oft von Assistenzärztinnen und Assistenzärzten, Patientinnen und Patienten, dass ich am Ende gar nicht mehr weiss, worum es im Text ging.

Das ist das Problem des Genderns. Es lenkt ab. Und oft werden Wörter wiederholt. Das hindert den Sprachfluss und Lesefluss. Dabei schliesst das sogenannte generische Maskulinum «Ärzte» alle ein. Männlein, Weiblein und alles dazwischen. Aber in der deutschen Sprache fällt das generische Maskulinum mit der männlichen Form zusammen. Das ist die Krux. Wenn ich sage, «Die Lehrer dieser Schule haben …», dann meine ich alle. Von dieser allgemeinen Form leitet man mit «-in» und «-innen» die weibliche Form ab. Man kann also nicht die weibliche Form nehmen und sagen, es seien alle eingeschlossen.