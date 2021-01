Wer bin ich?

Ich bin Gloria Schmidt.

Ich bin aus Österreich.

Jetzt wohne ich in der Schweiz.

Was mag ich?

Ich mag Sprachen. Zum Beispiel:

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

Ich finde Leichte Sprache spannend.

Was arbeite ich?

Ich arbeite im Büro für Leichte Sprache von Pro Infirmis.

Das Büro für Leichte Sprache schreibt einfache Texte.

Zum Beispiel für:

- Menschen mit Lern-Problemen

- Menschen mit Beeinträchtigungen

- Menschen, die andere Sprachen sprechen



Texte in Leichter Sprache können alle besser verstehen.



Alles klar? Hoffentlich! Denn das war in Leichter Sprache verfasst. Der Text sollte darum für möglichst jede und jeden verständlich gewesen sein.