Ursprünglich als Wehrturm gebaut, trug der Bau am Seilergraben inzwischen andere Namen: Gräbliturm, Neuer Turm oder Hexenturm. Auf elf mal elf Meter Fläche schob sich der Bau 38 Meter hoch in den Himmel. Der Ketzerturm war so mächtig, dass die alte Uhr der Zürcher Kirche St. Peter an der Front zur Stadt ihren Platz fand.