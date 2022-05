Die sogenannte Satanic Panic tauchte erstmals in den 1970er-Jahren in den USA auf – eine Verschwörungsgeschichte über satanistische Zirkel, die angeblich ritualhaft morden und Kinder missbrauchen. Die abstruse Theorie sorgt derzeit erneut für Schlagzeilen, auch in der Schweiz. Sie taucht in der Fachwelt der Psychiatrie auf – und in Institutionen, die nicht selten freikirchlichem Gedankengut nahestehen.



Bei drei Familien löst das böse Erinnerungen aus: an die christliche Therapiestation Schnäggehuus im Thurgau. Dort wurden vor bald 20 Jahren ihre psychisch kranken Töchter behandelt. Die Nachwirkungen sind bis heute spürbar. Die Familien sind zerrissen, der Kontakt zu den Töchtern ist abgebrochen.