Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ein Boot für die Freizeit? Schön für jene, die es sich leisten können. Aber niemand braucht das wirklich – reiner Luxus. Diese Schlussfolgerung ist schnell gezogen.

Auch meine Kolleginnen und Kollegen wurden stutzig, als das Unterstützungsgesuch für die Pachtkosten eines Anlegeplatzes auf der Geschäftsstelle der Stiftung SOS Beobachter eintraf. Eine Armutsbetroffene mit eigenem Boot? Da musste man sehr genau hinschauen. Und siehe da: Im Fall von Daniela Willimann* (Name geändert), deren Geschichte wir im Artikel erzählen, entpuppte sich der vermeintliche Luxus als etwas, was menschliche Not lindert. Für die 57-Jährige, die ein schwieriges, von Gewalt geprägtes Leben hinter sich hat, sind die Stunden auf dem Wasser die einzige Wohltat, die ihr noch bleibt. Manchmal ist ein bisschen mehr als nur das Nötigste aus unserer Sicht eine Notwendigkeit.

Deshalb hat SOS Beobachter Willimanns Gesuch bewilligt. Wir sind davon überzeugt, dass wir ihr dadurch helfen, ihren Lebensmut nicht zu verlieren. In anderen Fällen mussten wir strenger sein und Nein sagen. Massgebliches Kriterium ist immer: Liegt tatsächlich eine Notsituation vor, die wir mit einem finanziellen Beitrag beheben können? Diese Frage ist mitunter so knifflig zu beantworten wie diejenige, was Luxus eigentlich ist.

Dass wir Menschen wie Daniela Willimann helfen können, ermöglichen Sie durch Ihre Spenden an unsere Stiftung. Dafür ganz herzlichen Dank!

Michael Moersch, Präsident Stiftung SOS Beobachter