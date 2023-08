In Sacramento war es brütend heiss. Die Luft, die war wie Feuer: so wüstenmässig – ganz anders als in Basel, wo ich wohne. Wegen der Hitze wurden alle Fussballspiele auf den frühen Morgen oder den späten Abend verlegt.



40 Nationen kämpften diesen Sommer am Homeless World Cup in Kalifornien um den Titel. Wir waren eine davon. Das Turnier gibts seit 20 Jahren. Einmal im Jahr soll es den Menschen am Rand der Gesellschaft ein Gesicht und vor allem Selbstvertrauen geben.