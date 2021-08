Ich bin in meinem Leben immer meinen eigenen Weg gegangen und war nie ein Fan von Gruppendynamiken. Ich habe ein gutes Immunsystem und habe auch nie eine Grippeimpfung gemacht.

Vor dem Coronavirus habe ich Respekt. Ich meide Massenveranstaltungen und die öffentlichen Verkehrsmittel. Vom Alter her gehöre ich zur Risikogruppe. In meinem Umfeld sind zwei Personen an Corona gestorben. Das ist tragisch, aber in meinem Alter steigt halt das Sterberisiko. So ist das Leben. Wenn die Parkuhr abgelaufen ist, dann ist fertig.

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Manche werfen mir vor, ich sei verantwortungslos. Aber der eine Bekannte, der gestorben ist, war geimpft. Den Vorwurf, ich sei unsolidarisch, kann ich nicht gelten lassen. Wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems drohen würde, sähe die Sache anders aus. Aber eine solche Überlastung droht ja in der aktuellen Situation nicht.

Impfen muss eine persönliche Entscheidung bleiben. Ich nehme für mich in Anspruch, selber entscheiden zu dürfen, welchen Risiken ich mich aussetzen will.