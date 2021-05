Im letzten Jahr habe sie viele Stunden an diesem Tisch verbracht, erzählt sie. Von sechs Uhr früh bis spät in die Nacht schrieb sie am nächsten Kapitel ihrer Geschichte. Jetzt ist der Laptop zu, das Manuskript beim Verlag.



Das neue Buch wird ein offener Brief an den Papst sein. Darin geht es um Missbrauch in der katholischen Kirche: «Lieber Papa Francesco». Kein Kind solle jemals solche Bilder malen müssen wie sie. Durchmachen müssen, was Iris Galey als kleines Mädchen erlebt hat.