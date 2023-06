Mit meinem Hund gehe ich jeden Tag in den Wald. Ich brauche das. In der Natur zu sein, bringt mich zurück zu mir. Und die Wälder erinnern mich an zu Hause, sie sind wie an der Pazifikküste. Aber hier brauchst du kein Gewehr und keinen Bärenspray, wenn du raus in die Natur gehst.