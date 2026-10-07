Andreas Tunger-Zanetti, wie erleben Sie aktuell die Stimmung unter religiösen Jugendlichen in der Schweiz?

In Beiträgen auf sozialen Medien zeigt sich: Vor allem unter muslimischen Jugendlichen ist die Stimmung stark geprägt von Entrüstung und Empörung über den Krieg in Gaza und die zivilen Opfer. Die ursprüngliche Aktion der Hamas – der Überfall auf das Festival nahe dem Gazastreifen – ist fast schon in den Hintergrund gerückt. Heute dominiert die Frage: Warum tut die Welt nichts, um Israel zu stoppen? Warum werden Hilfslieferungen blockiert? Das führt bei vielen Jugendlichen zu einer Stimmung des Unverständnisses wie: «Die Welt lässt uns im Stich.»